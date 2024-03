Vainqueur en deux temps de Matteo Arnaldi pour ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells après sa bles­sure à la cheville contractée à Rio, Carlos Alcaraz a reconnu en confé­rence qu’il avait mis du temps à rentrer plei­ne­ment dans son match à cause d’une certaine appréhension.

« Je n’ar­rive pas avec beau­coup de matchs ici cette année. Je pense que l’an passé, j’avais plus de matchs à mon comp­teur, plus de rythme. Là, je récu­père d’une bles­sure à la cheville. J’y pensais tout le temps et je n’ai pas pu m’en­traîner autant que je l’au­rais voulu, à haute inten­sité. Mais main­te­nant, je suis mieux, je me sens vrai­ment bien, mais je dois retrouver le bon rythme pas à pas. »