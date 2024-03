Carlos Alcaraz, du haut de ses 20 ans, a déjà le sens du teasing.

Quelques jours après avoir écrit « N, à bientôt » sur la caméra après sa victoire au troi­sième tour et donné un sérieux indice suite à sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale, Carlos Alcaraz, ou plutôt Netflix, a mis fin au suspense ce jeudi.

En effet, la plate­forme améri­caine de vidéos à la demande a annoncé qu’une série‐documentaire allait voir le jour en 2025 sur le prodige espagnol.

JUEGO. SET. NETFLIX. La docu­serie sobre Carlos Alcaraz llegará a Netflix en 2025. #AlcarazNetflix pic.twitter.com/bwtoclntO7 — Netflix España (@NetflixES) March 14, 2024

Ce nouveau programme, simple­ment inti­tulé « Alcaraz », nous permettra de suivre le double lauréat en Grand Chelem sur et en dehors des courts avec on l’es­père des images inédites et inté­res­santes pour les passionnés de tennis.

Pour rappel, après deux saisons ratés en termes d’au­dience, Netflix a récem­ment mis fin à sa série « Break Point » sur les coulisses du circuit profes­sionnel.