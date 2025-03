Si Jannik a son groupe en format « carotte », depuis hier, Carlos peut compter sur une vraie « ruche ».

En effet, un groupe de suppor­ters était déguisé en abeille lors de son match face à Shapovalov (NDLR : victoire 6–2, 6–4) faisant réfé­rence à l’in­ci­dent de la saison passée où un de ses matches avait du être inter­rompre à cause d’un essaim venu sur le central.

🗣️ Carlos Alcaraz : “It is funny, because, I mean, it helped me a lot, because, you know, during the whole first set, I was looking at them and laughing (smiling). And I always say that when I laughing, when I having fun on the court I show good tennis.”



