Carlos Alcaraz : « Honnêtement, c’est la première fois que je voyais ça sur un court de tennis »

Par
Baptiste Mulatier
-
En 2024 à Indian Wells, des abeilles avaient débarqué en nombre sur le court et contraint Carlos Alcaraz à fuir en courant. 

Depuis, l’Espagnol est soutenu dans le désert cali­for­nien par des suppor­ters endos­sant des costumes d’abeilles. 

Et le numéro 1 mondial a joué le jeu en enfi­lant lui aussi un dégui­se­ment après sa victoire contre Cameron Norrie en quarts de finale. 

« C’est une histoire amusant,

A pause for... bees?! 🐝

Carlos Alcaraz and Alexander Zverev's quarter-final match has been SUSPENDED due to a swarm of bees 🤯 pic.twitter.com/w8rALgPYU8

— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) March 14, 2024 "> la première fois que je voyais quelque chose comme ça, pour être honnête, sur un court de tennis. Un groupe de personnes est venu avec un costume d’abeille. C’est amusant de les voir dans les tribunes, en train de m’en­cou­rager avec ce costume. L’autre jour, j’étais avec eux à la fin du match. Aujourd’hui, ils m’ont apporté un costume d’abeille, et ils ont commencé à me dire : ‘Mets‐le, mets‐le.’ Alors j’ai dû le faire pour eux. Ils m’ont encou­ragé du premier au dernier point. Du coup, je me suis dit : Bon, d’accord, je dois le faire.’ C’est drôle », a raconté Carlos Alcaraz en confé­rence de presse. 

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 12:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

