En 2024 à Indian Wells, des abeilles avaient débarqué en nombre sur le court et contraint Carlos Alcaraz à fuir en courant.
Depuis, l’Espagnol est soutenu dans le désert californien par des supporters endossant des costumes d’abeilles.
Et le numéro 1 mondial a joué le jeu en enfilant lui aussi un déguisement après sa victoire contre Cameron Norrie en quarts de finale.
« C’est une histoire amusant,
A pause for... bees?! 🐝— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) March 14, 2024 "> la première fois que je voyais quelque chose comme ça, pour être honnête, sur un court de tennis. Un groupe de personnes est venu avec un costume d’abeille. C’est amusant de les voir dans les tribunes, en train de m’encourager avec ce costume. L’autre jour, j’étais avec eux à la fin du match. Aujourd’hui, ils m’ont apporté un costume d’abeille, et ils ont commencé à me dire : ‘Mets‐le, mets‐le.’ Alors j’ai dû le faire pour eux. Ils m’ont encouragé du premier au dernier point. Du coup, je me suis dit : Bon, d’accord, je dois le faire.’ C’est drôle », a raconté Carlos Alcaraz en conférence de presse.
Carlos Alcaraz and Alexander Zverev's quarter-final match has been SUSPENDED due to a swarm of bees 🤯 pic.twitter.com/w8rALgPYU8
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 12:59
