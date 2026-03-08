En démons­tra­tion face à Dimitrov, le joueur espa­gnol reste dans les stan­dards affi­chés depuis le début de la saison. Rapide et précis, il n’a fait qu’une bouchée du Bulgare : 6–2, 6–3. Une victoire qui lui permet de très bien débuter le tournoi.

En confé­rence de presse, l’Espagnol a abordé un sujet récurent chez lui, l’un des seuls qui existent encore pour les arbitres modernes, celui de sanc­tionner et d’avertir les joueurs pour dépas­se­ment du temps.

Le numéro 1 mondial plutôt que de tempérer les choses a été caté­go­rique. Pour lui, il existe deux catégories.

« Sincèrement, je n’ai pas discuté avec eux. En vérité, personne n’est venu me demander mon avis sur le sujet. Je pense que les choses vont rester telles quelles. Je ne veux pas perdre mon temps, vrai­ment, car il y a eu d’autres situa­tions où vous vous plai­gnez ou donnez simple­ment votre avis et rien ne change, donc je ne veux pas gaspiller mon temps là‐dessus. Ils connaissent déjà mon opinion sur le sujet, comment j’ai ressenti tout cela. Nous verrons s’ils changent quelque chose ou non, mais je veux me concen­trer sur d’autres sujets. Disons qu’il y a plusieurs arbitres de chaise, le problème réside en un ou deux d’entre eux, les mêmes qui ont posé problème dans de nombreux matchs. Il y en a d’autres qui sont plus flexibles à ce sujet. Je dirais que, s’ils comprennent le tennis, ils savent comment le faire. Ceux qui sont très stricts et n’ont aucune flexi­bi­lité ne comprennent rien à ce sport ».