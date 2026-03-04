Battu par le futur vain­queur, Jack Draper, en demi‐finales de l’édi­tion 2025, Carlos Alcaraz a bien l’in­ten­tion de corriger le tir cette saison grâce notam­ment à un début de saison tonitruant.

Titré à l’Open d’Australie et à Doha et toujours invaincu après 12 matchs en 2026, l’Espagnol, qui a d’ailleurs évoqué le record hallu­ci­nant du nombre de victoires consé­cu­tives de Novak Djokovic lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, en a égale­ment profité pour révéler le secteur dans lequel il avait le plus progressé. Extraits.

Q. Y a‑t‐il quelque chose en parti­cu­lier que vous pensez avoir mieux réussi que d’ha­bi­tude ?

CARLOS ALCARAZ : Je pense que sur le court, je contrôle encore mieux mes émotions. Je dirais que c’est la clé du bon niveau de tennis que j’ai atteint ces derniers temps, car sur le court, je me contrôle et, dans le calme, je trouve les solu­tions et je peux aller de l’avant. Quand je m’éner­vais, que je jouais mal ou quoi que ce soit d’autre, je retrou­vais le bon chemin, car j’étais calme, je me contrô­lais, je contrô­lais mes émotions et je restais concentré. Je dirais que je fais cela encore mieux qu’avant.