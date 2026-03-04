Battu par le futur vainqueur, Jack Draper, en demi‐finales de l’édition 2025, Carlos Alcaraz a bien l’intention de corriger le tir cette saison grâce notamment à un début de saison tonitruant.
Titré à l’Open d’Australie et à Doha et toujours invaincu après 12 matchs en 2026, l’Espagnol, qui a d’ailleurs évoqué le record hallucinant du nombre de victoires consécutives de Novak Djokovic lors de son passage en conférence de presse d’avant tournoi, en a également profité pour révéler le secteur dans lequel il avait le plus progressé. Extraits.
Q. Y a‑t‐il quelque chose en particulier que vous pensez avoir mieux réussi que d’habitude ?
CARLOS ALCARAZ : Je pense que sur le court, je contrôle encore mieux mes émotions. Je dirais que c’est la clé du bon niveau de tennis que j’ai atteint ces derniers temps, car sur le court, je me contrôle et, dans le calme, je trouve les solutions et je peux aller de l’avant. Quand je m’énervais, que je jouais mal ou quoi que ce soit d’autre, je retrouvais le bon chemin, car j’étais calme, je me contrôlais, je contrôlais mes émotions et je restais concentré. Je dirais que je fais cela encore mieux qu’avant.
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 15:45