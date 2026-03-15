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Carlos Alcaraz, impuis­sant face à Medvedev : « Honnêtement, je n’avais jamais vu Daniil jouer de cette manière. De bout en bout, son jeu a été irréel »

Par
Jean Muller
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Carlos est un joueur toujours très fair play qui se cherche très rare­ment des excuses quand il perd une rencontre. Cela a encore été le cas face à Medvedev. Le joueur espa­gnol a rendu un bel hommage à Daniil qui selon lui a proposé un tennis de très haut niveau.

« Tout d’abord, je n’ai que des mots de crédit pour Daniil, je pense qu’il a joué un match incroyable. De bout en bout, son jeu a été irréel. Honnêtement, je n’avais jamais vu Daniil jouer de cette manière. Il mérite tota­le­ment cette victoire, passer et jouer la finale demain, tout ce que je peux faire, c’est le féli­citer. De mon côté, j’ai eu du mal dans certains jeux, j’avais l’im­pres­sion de courir tout le temps, c’était très diffi­cile. Malgré cela, je suis fier d’avoir lutté jusqu’au bout”.

Publié le dimanche 15 mars 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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