Carlos est un joueur toujours très fair play qui se cherche très rare­ment des excuses quand il perd une rencontre. Cela a encore été le cas face à Medvedev. Le joueur espa­gnol a rendu un bel hommage à Daniil qui selon lui a proposé un tennis de très haut niveau.

« Tout d’abord, je n’ai que des mots de crédit pour Daniil, je pense qu’il a joué un match incroyable. De bout en bout, son jeu a été irréel. Honnêtement, je n’avais jamais vu Daniil jouer de cette manière. Il mérite tota­le­ment cette victoire, passer et jouer la finale demain, tout ce que je peux faire, c’est le féli­citer. De mon côté, j’ai eu du mal dans certains jeux, j’avais l’im­pres­sion de courir tout le temps, c’était très diffi­cile. Malgré cela, je suis fier d’avoir lutté jusqu’au bout”.