Carlos est un joueur toujours très fair play qui se cherche très rarement des excuses quand il perd une rencontre. Cela a encore été le cas face à Medvedev. Le joueur espagnol a rendu un bel hommage à Daniil qui selon lui a proposé un tennis de très haut niveau.
« Tout d’abord, je n’ai que des mots de crédit pour Daniil, je pense qu’il a joué un match incroyable. De bout en bout, son jeu a été irréel. Honnêtement, je n’avais jamais vu Daniil jouer de cette manière. Il mérite totalement cette victoire, passer et jouer la finale demain, tout ce que je peux faire, c’est le féliciter. De mon côté, j’ai eu du mal dans certains jeux, j’avais l’impression de courir tout le temps, c’était très difficile. Malgré cela, je suis fier d’avoir lutté jusqu’au bout”.
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 09:11