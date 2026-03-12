Alors que certains obser­va­teurs imaginent déjà Joao Fonseca (35e mondial à 19 ans) comme le possible « troi­sième homme » aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le numéro 1 mondial dort pour le moment sur ses deux oreilles. C’est ce qu’il a expliqué en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, lors­qu’il a été inter­rogé sur le match entre Sinner et Fonseca.

Q. Jannik a disputé un match très diffi­cile contre Joao. Il a dit que cela devien­drait de plus en plus diffi­cile pour lui s’il conti­nuait comme ça. Il a aussi dit que c’était bon pour le sport. Êtes‐vous d’ac­cord avec lui, ou peut‐être vous sentez‐vous un peu inquiet face à l’ar­rivée de ces nouveaux joueurs vrai­ment très bons ?

CARLOS ALCARAZ : Non, non. Pourquoi devrais‐je m’in­quiéter ? (sourire)

Q. Avez‐vous vu le match ?

CARLOS ALCARAZ : Un peu. Je n’ai pas pu voir tout le match, mais j’ai vu que Joao jouait très bien. Évidemment, quand quel­qu’un perd 7–6, 7–6 contre Jannik, cela signifie qu’il a dû très bien jouer et être très perfor­mant. Je suis donc très heureux de voir Joao grandir et de le voir jouer ce genre de matchs, à ce niveau. Je suis un joueur et une personne qui aime voir les joueurs progresser. En tant que personne et en tant que joueur, il est très jeune, et il va certai­ne­ment tirer des leçons de cette expé­rience. Je suis vrai­ment heureux de voir où en est Joao aujourd’hui, et nous allons certai­ne­ment le voir encore plus à l’avenir.