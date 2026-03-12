Alors que certains observateurs imaginent déjà Joao Fonseca (35e mondial à 19 ans) comme le possible « troisième homme » aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le numéro 1 mondial dort pour le moment sur ses deux oreilles. C’est ce qu’il a expliqué en conférence de presse après sa qualification pour les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, lorsqu’il a été interrogé sur le match entre Sinner et Fonseca.
Q. Jannik a disputé un match très difficile contre Joao. Il a dit que cela deviendrait de plus en plus difficile pour lui s’il continuait comme ça. Il a aussi dit que c’était bon pour le sport. Êtes‐vous d’accord avec lui, ou peut‐être vous sentez‐vous un peu inquiet face à l’arrivée de ces nouveaux joueurs vraiment très bons ?
CARLOS ALCARAZ : Non, non. Pourquoi devrais‐je m’inquiéter ? (sourire)
Q. Avez‐vous vu le match ?
CARLOS ALCARAZ : Un peu. Je n’ai pas pu voir tout le match, mais j’ai vu que Joao jouait très bien. Évidemment, quand quelqu’un perd 7–6, 7–6 contre Jannik, cela signifie qu’il a dû très bien jouer et être très performant. Je suis donc très heureux de voir Joao grandir et de le voir jouer ce genre de matchs, à ce niveau. Je suis un joueur et une personne qui aime voir les joueurs progresser. En tant que personne et en tant que joueur, il est très jeune, et il va certainement tirer des leçons de cette expérience. Je suis vraiment heureux de voir où en est Joao aujourd’hui, et nous allons certainement le voir encore plus à l’avenir.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 12:42