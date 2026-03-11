« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Roger Federer à chaque tour. Parfois, j’ai l’impression qu’ils jouent à un niveau vraiment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi. S’ils jouent à ce niveau à chaque match, ils devraient être mieux classés », a déclaré Carlos Alcaraz en conférence de presse après sa victoire contre Arthur Rinderknech au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.
Vainqueur de ses 14 derniers matchs et invaincu en 2026 en ayant été titré à l’Open d’Australie et à Doha, le numéro 1 mondial a la sensation d’être l’homme à battre.
« J’ai l’impression d’avoir une cible dans le dos, et j’ai l’impression que s’ils ne jouent pas ce genre de tennis, ils ne peuvent pas gagner, ou du moins c’est ce que je pense qu’ils pourraient penser », a complété l’Espagnol, qui retrouvera Casper Ruud en huitièmes de finale.
L’Espagnol de 22 ans vit ce que beaucoup de légendes du tennis ont vécu, et notamment Novak Djokovic qui avait remporté ses 41 premiers matchs en 2011. Rien que ça !
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 13:58