« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Roger Federer à chaque tour. Parfois, j’ai l’impression qu’ils jouent à un niveau vrai­ment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi. S’ils jouent à ce niveau à chaque match, ils devraient être mieux classés », a déclaré Carlos Alcaraz en confé­rence de presse après sa victoire contre Arthur Rinderknech au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.

Vainqueur de ses 14 derniers matchs et invaincu en 2026 en ayant été titré à l’Open d’Australie et à Doha, le numéro 1 mondial a la sensa­tion d’être l’homme à battre.

« J’ai l’im­pres­sion d’avoir une cible dans le dos, et j’ai l’im­pres­sion que s’ils ne jouent pas ce genre de tennis, ils ne peuvent pas gagner, ou du moins c’est ce que je pense qu’ils pour­raient penser », a complété l’Espagnol, qui retrou­vera Casper Ruud en huitièmes de finale.

L’Espagnol de 22 ans vit ce que beau­coup de légendes du tennis ont vécu, et notam­ment Novak Djokovic qui avait remporté ses 41 premiers matchs en 2011. Rien que ça !