Après avoir décidé de débuter sa saison 2023 sur terre battue, le bilan est rela­ti­ve­ment positif pour Carlos Alcaraz avec un titre décroché pour son retour sur l’ATP 250 de Buenos Aires et une défaite en finale de l’ATP 500 de Rio à cause notam­ment d’une légère bles­sure à la cuisse.

D’ailleurs, lors de sa confé­rence de presse avant son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells sur lequel il défend 360 points suite à sa demi‐finale perdue face à Rafael Nadal en 2022, le 2e joueur mondial a tenu à dissiper tous les doutes concer­nant son état physique qui commence logi­que­ment à inquiéter certains observateurs.

« Je me sens très bien en ce moment. Aujourd’hui (mercredi), c’était le premier entraî­ne­ment avec des joueurs inscrits au tournoi, j’ai joué quelques points. Je me sens très bien. J’ai pris quelques jours de repos et cela m’a fait beau­coup de bien. Maintenant, je suis prêt », a déclaré l’Espagnol avant d’évo­quer son statut de favori. « Bien sûr, jouer un Masters 1000 est toujours diffi­cile et je veux vrai­ment obtenir un bon résultat ici. J’aime aussi ce tournoi. Pour moi, gagner le tournoi et rede­venir numéro 1 est un très bon objectif et je veux vrai­ment le réaliser. Sur dur, je pense que je suis un très bon joueur de tennis, alors je vais essayer. Je ne me consi­dère pas comme un favori pour gagner le tournoi parce que cela fait long­temps que je n’ai pas joué sur dur. Bien sûr, il y a beau­coup de grands joueurs dans ce tableau qui ont des chances de gagner le tournoi. Je dirais que j’ai mes chances de gagner le tournoi et je vais essayer de les saisir. »