Alors qu’il n’a pas tremblé face à Grigor Dimitrov pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−2, 6–3), Carlos Alcaraz s’est encore exprimé avec beaucoup d’humilité au micro de l’ATP après sa victoire.
« Je savais que les conditions allaient rendre la tâche difficile. Son style est vraiment très dangereux et il est toujours difficile de contrôler la balle lorsqu’il (Grigor Dimitrov) entre sur le court et frappe ses coups. Avec le vent aujourd’hui, c’était encore plus difficile, mais je pense que j’ai mieux adapté mon jeu et c’est pourquoi j’ai remporté le match. Dans l’ensemble, je suis vraiment très content de ce que j’ai fait », a déclaré le numéro 1 mondial, toujours invaincu en 2026 avec déjà 13 succès au compteur et deux titres (l’Open d’Australie et l’ATP 500 de Doha).
Pour une place en huitièmes de finale dans le désert californien, où il a déjà triomphé en 2023 et 2024, l’Espagnol affrontera le numéro 1 français Arthur Rinderknech (28e mondial).
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 12:59