Alors qu’il n’a pas tremblé face à Grigor Dimitrov pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−2, 6–3), Carlos Alcaraz s’est encore exprimé avec beau­coup d’hu­mi­lité au micro de l’ATP après sa victoire.

« Je savais que les condi­tions allaient rendre la tâche diffi­cile. Son style est vrai­ment très dange­reux et il est toujours diffi­cile de contrôler la balle lors­qu’il (Grigor Dimitrov) entre sur le court et frappe ses coups. Avec le vent aujourd’hui, c’était encore plus diffi­cile, mais je pense que j’ai mieux adapté mon jeu et c’est pour­quoi j’ai remporté le match. Dans l’en­semble, je suis vrai­ment très content de ce que j’ai fait », a déclaré le numéro 1 mondial, toujours invaincu en 2026 avec déjà 13 succès au comp­teur et deux titres (l’Open d’Australie et l’ATP 500 de Doha).

Pour une place en huitièmes de finale dans le désert cali­for­nien, où il a déjà triomphé en 2023 et 2024, l’Espagnol affron­tera le numéro 1 fran­çais Arthur Rinderknech (28e mondial).