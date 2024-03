Deux semaines après son abandon sur le tournoi de Rio sur lequel il s’était tordu la cheville dès le deuxième point du match, Carlos Alcaraz semble avoir récu­péré. C’est en tout cas ce qu’il a confié en confé­rence de presse lors du média day avant de défendre son titre sur le pres­ti­gieux Masters 1000 d’Indian Wells.

« Certains pensent proba­ble­ment à ma cheville. Nous verrons si je vais pouvoir jouer à 100 % ou non, mais je me sens mieux. Je me suis bien senti à l’en­traî­ne­ment. Nous verrons comment le tournoi va se dérouler. Mais je suis ici pour défendre mon titre et je ne pense à rien d’autre. Je sais que cela va être diffi­cile, il y a les meilleurs joueurs au monde ici, certains d’entre eux jouent un excellent tennis depuis le début de la saison. Ça va être un vrai défi, mais je suis ici pour le faire. »