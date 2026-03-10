De passage en confé­rence de presse après sa victoire face au Français, Arthur Rinderknech, et sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur la victoire inso­lite et impro­bable de son frère et coach, Alvaro, pour le titre du coach le plus « canon – beau gosse – sédui­sant » du circuit.

Un concours en ligne sur Instagram orga­nisé par les quatre anciens joueurs améri­cains, John Isner, Sam Querrey, Steve Johnson et Jack Sock, anima­teurs du réputé podcast, Nothing Major.

Et visi­ble­ment, le numéro 1 mondial était très fier de son grand frère, qui a quand même battu, de peu, Marat Safin, actuel entraî­neur d’Andrey Rublev.

Q. Je ne sais pas si vous suivez le podcast Nothing Major, mais votre frère Alvaro a remporté aujourd’hui le Hottie Coach Bracket.

CARLOS ALCARAZ : Oui.

Q. Je me deman­dais si vous étiez au courant et ce que vous en pensiez.

CARLOS ALCARAZ : Bien sûr que je le savais. Vous savez, j’étais proba­ble­ment plus nerveux que pour mon tournoi ici (sourire). Oui, c’est drôle que beau­coup de joueurs aient regardé ça, aient suivi les résul­tats. Je suis content que mon frère ait remporté le titre de « Hottie Coach » de l’année.