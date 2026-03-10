De passage en conférence de presse après sa victoire face au Français, Arthur Rinderknech, et sa qualification pour les huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz a été interrogé sur la victoire insolite et improbable de son frère et coach, Alvaro, pour le titre du coach le plus « canon – beau gosse – séduisant » du circuit.
Un concours en ligne sur Instagram organisé par les quatre anciens joueurs américains, John Isner, Sam Querrey, Steve Johnson et Jack Sock, animateurs du réputé podcast, Nothing Major.
Et visiblement, le numéro 1 mondial était très fier de son grand frère, qui a quand même battu, de peu, Marat Safin, actuel entraîneur d’Andrey Rublev.
Q. Je ne sais pas si vous suivez le podcast Nothing Major, mais votre frère Alvaro a remporté aujourd’hui le Hottie Coach Bracket.
CARLOS ALCARAZ : Oui.
Q. Je me demandais si vous étiez au courant et ce que vous en pensiez.
CARLOS ALCARAZ : Bien sûr que je le savais. Vous savez, j’étais probablement plus nerveux que pour mon tournoi ici (sourire). Oui, c’est drôle que beaucoup de joueurs aient regardé ça, aient suivi les résultats. Je suis content que mon frère ait remporté le titre de « Hottie Coach » de l’année.
Publié le mardi 10 mars 2026 à 18:18