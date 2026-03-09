De plus en plus inté­res­sant lors de ses diffé­rentes prises de paroles face aux médias, Carlos Alcaraz a livré une analyse très inté­res­sante concer­nant l’uti­li­sa­tion de son service et plus spéci­fi­que­ment de la zone au niveau du corps de l’adversaire.

L’actuel numéro 1 mondial a égale­ment affiché sa diffé­rence avec le reste du circuit concer­nant sa menta­lité sur ce premier coup si impor­tant et décisif. Extraits.

Q. Je travaille sur un article concer­nant l’uti­li­sa­tion du service au corps pour la première balle. Vous l’uti­lisez plus que la moyenne sur le circuit. Le trouvez‐vous effi­cace ? Si oui, pour­quoi ?

CARLOS ALCARAZ : Eh bien, je ne sais pas trop. Les autres joueurs ne parlent que de gagner le point au service, et moi, j’es­saie parfois de bien servir, mais pas forcé­ment de gagner le point sur cette balle‐là. Je me concentre juste sur la deuxième balle. Je pense donc que le service au corps est vrai­ment très utile, et je le pratique déjà depuis long­temps, c’est une arme redou­table qui a fait ses preuves. Je ne sais pas. Il s’agit surtout de voir ce qui se passe après le service, plus que le service lui‐même.