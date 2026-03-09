De plus en plus intéressant lors de ses différentes prises de paroles face aux médias, Carlos Alcaraz a livré une analyse très intéressante concernant l’utilisation de son service et plus spécifiquement de la zone au niveau du corps de l’adversaire.
L’actuel numéro 1 mondial a également affiché sa différence avec le reste du circuit concernant sa mentalité sur ce premier coup si important et décisif. Extraits.
Q. Je travaille sur un article concernant l’utilisation du service au corps pour la première balle. Vous l’utilisez plus que la moyenne sur le circuit. Le trouvez‐vous efficace ? Si oui, pourquoi ?
CARLOS ALCARAZ : Eh bien, je ne sais pas trop. Les autres joueurs ne parlent que de gagner le point au service, et moi, j’essaie parfois de bien servir, mais pas forcément de gagner le point sur cette balle‐là. Je me concentre juste sur la deuxième balle. Je pense donc que le service au corps est vraiment très utile, et je le pratique déjà depuis longtemps, c’est une arme redoutable qui a fait ses preuves. Je ne sais pas. Il s’agit surtout de voir ce qui se passe après le service, plus que le service lui‐même.
Publié le lundi 9 mars 2026 à 19:47