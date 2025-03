Avant d’af­fronter Jack Draper en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz a été inter­rogé en confé­rence de presse sur la volonté de son futur adver­saire de s’en­traîner avec lui pendant l’intersaison.

Si le Britannique a fina­le­ment dû annuler au dernier moment à cause d’une bles­sure, l’in­ten­tion était bien là.

« Honnêtement, peu de joueurs avaient parlé à Juan Carlos (Ferrero) pendant la pré‐saison, juste pour aller à l’aca­démie ou à l’en­droit où nous nous entraî­nions, et Jack était l’un d’entre eux. Je suis très heureux que de nombreux joueurs parlent à Juan Carlos pour pouvoir s’en­traîner avec moi en Espagne. Je pense que c’est une bonne façon de faire une bonne pré‐saison mais Jack n’a pas pu venir à la fin à cause de sa bles­sure. J’avais hâte de m’en­traîner avec lui pendant une semaine, une semaine et demie. Mais oui, c’est un gars vrai­ment sympa en dehors du terrain, ce qui rend encore plus facile de partager de bons moments ou de partager une semaine d’en­traî­ne­ment, parce que c’est un joueur vrai­ment profes­sionnel. En dehors du terrain, il fait toujours les bonnes choses, donc je pense qu’il fait partie de ces joueurs avec lesquels il est agréable de s’entraîner. »