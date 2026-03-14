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Carlos Alcaraz : « Qui possède la meilleure amortie du circuit ? J’ai trois noms en tête. Je dirais… »

Par
Jean Muller
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Interrogé en confé­rence de presse sur un coup qu’il maitrise presque à la perfec­tion, Carlos Carlos Alcaraz a désigné trois joueurs du circuit parti­cu­liè­re­ment doués dans cette exer­cice. Et il y a un Français. Extraits.

Q. Je me souviens que lorsque tu as affronté Daniil ici il y a quelques années, tu avais réalisé des amortis incroyables, si tu t’en souviens. Chaque fois que nous deman­dons à Daniil qui a le meilleur amorti, il te cite toujours. En tant qu’ex­pert, qui, selon toi, possède le meilleur amorti du circuit ?
CARLOS ALCARAZ : Eh bien, le meilleur amorti… J’en ai quelques‐uns en tête. Évidemment, Moutet, vous savez, est l’un des meilleurs, ou plutôt il possède l’un des meilleurs amortis et l’un des meilleurs toucher, en général. Mais j’adore l’amorti de Djokovic. L’amorti en revers de Djokovic, je trouve, est vrai­ment excellent. Quand il le réalise, c’est vrai­ment magni­fique. À part ça, il y en a quelques‐uns, Dimitrov en a proba­ble­ment un bon. Un excellent toucher, aussi. Ce sont les premiers joueurs qui me viennent à l’es­prit. Il y en a proba­ble­ment quelques autres, mais ces trois‐là, je choi­si­rais ces trois‐là.

Publié le samedi 14 mars 2026 à 11:12

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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