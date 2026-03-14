Interrogé en conférence de presse sur un coup qu’il maitrise presque à la perfection, Carlos Carlos Alcaraz a désigné trois joueurs du circuit particulièrement doués dans cette exercice. Et il y a un Français. Extraits.
Q. Je me souviens que lorsque tu as affronté Daniil ici il y a quelques années, tu avais réalisé des amortis incroyables, si tu t’en souviens. Chaque fois que nous demandons à Daniil qui a le meilleur amorti, il te cite toujours. En tant qu’expert, qui, selon toi, possède le meilleur amorti du circuit ?
CARLOS ALCARAZ : Eh bien, le meilleur amorti… J’en ai quelques‐uns en tête. Évidemment, Moutet, vous savez, est l’un des meilleurs, ou plutôt il possède l’un des meilleurs amortis et l’un des meilleurs toucher, en général. Mais j’adore l’amorti de Djokovic. L’amorti en revers de Djokovic, je trouve, est vraiment excellent. Quand il le réalise, c’est vraiment magnifique. À part ça, il y en a quelques‐uns, Dimitrov en a probablement un bon. Un excellent toucher, aussi. Ce sont les premiers joueurs qui me viennent à l’esprit. Il y en a probablement quelques autres, mais ces trois‐là, je choisirais ces trois‐là.
Publié le samedi 14 mars 2026 à 11:12