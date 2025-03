En plus d’avoir ajouté un nouveau coach à son équipe pendant l’in­ter­saison en la personne de Samuel Lopez, Carlos Alcaraz a égale­ment effectué des petits chan­ge­ments sur sa raquette en ajou­tant notam­ment du poids (environ 5 grammes).

Interrogé à ce sujet lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Denis Shapovalov au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, le double tenant du titre a fait part de sa satisfaction.

« Je pense que je ne faisais pas partie des joueurs qui jouent avec une raquette moins lourde. Je pense que mon poids était trop faible. Je me suis donc dit qu’il fallait essayer et voir ce que ça donne­rait. J’ai cherché des moments spéci­fiques du match où je pensais pouvoir améliorer un peu mon jeu. Je me suis senti très bien en jouant avec ces cinq grammes de plus. Je sentais mieux la balle. Elle vole diffé­rem­ment avec plus de force. J’ai donc commencé à jouer avec, et je pense que c’est un grand chan­ge­ment pour moi. »