Après s’être montré très surpris par le choix de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi d’Indian Wells de changer de type surface, Carlos Alcaraz, lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi, a été inter­rogé sur l’ab­sence du numéro 1 mondial, Jannik Sinner, suspendu trois mois suite à un accord avec l’Agence Mondiale Antidopage.

« Eh bien, rien n’a changé. Ce tournoi se déroulee évidem­ment sans Jannik, mais il y a aussi beau­coup des meilleurs joueurs du monde qui jouent ici. Je pense que le tirage au sort est très ouvert et que beau­coup de joueurs pratiquent un excellent tennis. Pour moi, ça ne change rien du tout. Je me concentre juste sur mes affaires, sur moi‐même, et je vais juste essayer de jouer du bon tennis ici. »