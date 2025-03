Si Jannik Sinner possède son propre groupe de suppor­ters tous déguisés en carotte, depuis ce mardi, Carlos Alcaraz peut désor­mais compter sur une vraie ruche.

En effet, plusieurs fans présents à Indian Wells se sont déguisés en abeille lors de son match face à Shapovalov, faisant réfé­rence à l’in­ci­dent de la saison passée où l’un de ses matchs avait dû être inter­rompu à cause d’un essaim venu sur le central.

« C’est drôle, ça m’a beau­coup aidé, parce que pendant tout le premier set, je les regar­dais et je riais. Et je dis toujours que lorsque je ris, lorsque je m’amuse sur le court, je joue du bon tennis. C’est proba­ble­ment grâce à eux que j’ai pu montrer un bon tennis. Je ne me suis rendu compte qu’au deuxième jeu que la caméra les avait mis à l’écran. C’était donc drôle. Comme je l’ai dit, j’ai pris un selfie avec eux à la fin, parce que je pense qu’ils le méritent. »