Après avoir évoqué le fameux record de victoires consécutives de Novak Djokovic (41), dont il est encore très loin (12 actuellement), Carlos Alcaraz a été invité à s’exprimer sur son jeune compatriote très prometteur, Rafael Jodar, qui vient d’atteindre le meilleur classement de sa jeune carrière : 103e mondial à 19 ans.
Et visiblement, le numéro 1 mondial n’a que des bonnes à dire à son sujet.
« Je l’ai rencontré il y a quelques années, lors d’un match de la Coupe Davis. Puis j’ai vu ses résultats sur le circuit junior, alors j’ai simplement continué à m’entraîner avec lui. À la Coupe Davis, ce n’était pas beaucoup, mais j’ai pu sentir son rythme et puis, quelques années plus tard, il est arrivé sur le circuit et a joué un tennis formidable dans les challengers, progressant très rapidement, remportant plusieurs tournois et se positionnant dans un bon classement. Je l’aime beaucoup. J’aime beaucoup sa façon de jouer. Il n’a peur de rien. Il n’a de respect pour personne quand il entre sur le court. En dehors du court, c’est un type vraiment sympa. Il a un immense respect pour tous ceux qui participent au circuit. Mais une fois qu’il entre sur le court, il croit en lui et il croit qu’il peut battre n’importe qui. C’est ce que j’aime le plus chez lui, et pour moi, je ne suis pas du tout surpris de ses bons résultats dans le circuit, de sa progression et de sa proximité avec le top 100. Nous allons voir davantage Rafa dans quelques années, du moins je l’espère. »
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 12:08