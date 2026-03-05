Après avoir évoqué le fameux record de victoires consé­cu­tives de Novak Djokovic (41), dont il est encore très loin (12 actuel­le­ment), Carlos Alcaraz a été invité à s’ex­primer sur son jeune compa­triote très promet­teur, Rafael Jodar, qui vient d’at­teindre le meilleur clas­se­ment de sa jeune carrière : 103e mondial à 19 ans.

Et visi­ble­ment, le numéro 1 mondial n’a que des bonnes à dire à son sujet.

« Je l’ai rencontré il y a quelques années, lors d’un match de la Coupe Davis. Puis j’ai vu ses résul­tats sur le circuit junior, alors j’ai simple­ment continué à m’en­traîner avec lui. À la Coupe Davis, ce n’était pas beau­coup, mais j’ai pu sentir son rythme et puis, quelques années plus tard, il est arrivé sur le circuit et a joué un tennis formi­dable dans les chal­len­gers, progres­sant très rapi­de­ment, rempor­tant plusieurs tour­nois et se posi­tion­nant dans un bon clas­se­ment. Je l’aime beau­coup. J’aime beau­coup sa façon de jouer. Il n’a peur de rien. Il n’a de respect pour personne quand il entre sur le court. En dehors du court, c’est un type vrai­ment sympa. Il a un immense respect pour tous ceux qui parti­cipent au circuit. Mais une fois qu’il entre sur le court, il croit en lui et il croit qu’il peut battre n’im­porte qui. C’est ce que j’aime le plus chez lui, et pour moi, je ne suis pas du tout surpris de ses bons résul­tats dans le circuit, de sa progres­sion et de sa proxi­mité avec le top 100. Nous allons voir davan­tage Rafa dans quelques années, du moins je l’espère. »