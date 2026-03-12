Les joueurs ayant réussi à battre Carlos Alcaraz au moins trois fois ne sont pas nombreux sur le circuit. Cameron Norrie, adver­saire du numéro 1 mondial en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells ce vendredi (pas avant 3h du matin, heure fran­çaise) fait partie de ce club très fermé.

La dernière rencontre avait d’ailleurs tourné à l’avan­tage du Britannique, à l’oc­ca­sion du deuxième tour de la dernière édition du Masters 1000 de Paris, en octobre dernier.

Un revers que l’Espagnol n’a pas oublié, comme il l’a expliqué lors d’une entrevue sur le plateau de Tennis Channel.

« C’est toujours un défi de jouer contre un gaucher. Nous avons livré de grands combats et j’ai perdu le dernier, donc je vais me préparer à relever le défi et essayer de prendre ma revanche. Je sais qu’il adore jouer ici aussi. Il a déjà gagné ici une fois et a souvent atteint les derniers tours, ce qui montre à quel point il se sent à l’aise ici. Ce sera un match inté­res­sant, agréable à jouer et à regarder. J’ai vrai­ment hâte d’y être. »