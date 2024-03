Battue lors de quatre derniers matchs, dont trois fois au premier tour au Moyen‐Orient, Caroline Garcia n’avait plus gagné de match depuis son succès contre Naomi Osaka à l’Open d’Australie le 15 janvier dernier. Si elle a renoué avec la victoire à Indian Wells en battant la 75e mondiale Viktoriya Tomova (6−1, 3–6, 6–3), la numéro 1 fran­çais reste toujours un peu inquiète.

« Si cela soulage de gagner ce genre de match ? Non pas vrai­ment. Plus, on va dire. Parce que ça se répète. J’ai l’im­pres­sion de revivre un scénario que j’ai vécu plusieurs fois depuis le début de la saison, et même l’année dernière. Si on est réaliste, vu mes derniers résul­tats et mon niveau de jeu, je ne suis pas là non plus pour aller gagner le tournoi. Je prends jour après jour, j’es­saie de garder la bonne menta­lité sur le court, être posi­tive quand ça devient compliqué. Ne pas tomber dans cette frus­tra­tion, ce mode robo­tique et auto­pi­lote qui est un peu destruc­teur. Il y a un peu un combat à l’in­té­rieur », a avoué au journal L’Equipe Caroline qui défiera Maria Sakkari en seizièmes de finale.