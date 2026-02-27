Dans le tennis comme ailleurs, il y a des modes et le célèbre tournoi cali­for­nien a choisi de suivre la tendance en triplant tout simple­ment le montant du prize money du…double mixte.

Il semble bien que l’ex­pé­rience de l’US Open de l’an dernier a eu un effet sur les organisateurs.

Il faut dire qu’Indian Wells était consi­déré par le passé comme le 5ème « Grand Chelem », ce qui est un peu moins le cas depuis quelques années même s’il reste l’un des tour­nois le plus apprécié par les joueurs et joueuses.

L’ édition 2026 du Masters 1000 d’Indian Wells a donc triplé la dota­tion du tournoi de double mixte, elle passe de 370 000 $ à 1 000 000 $.

Il est quasi évident que cela va avoir une vraie influence sur le plateau.

Quoi qu’il en soit, cet effort finan­cier permettra d’avoir des belles images et ce sera un axe supplé­men­taire pour la promo­tion du tennis.