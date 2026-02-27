Dans le tennis comme ailleurs, il y a des modes et le célèbre tournoi californien a choisi de suivre la tendance en triplant tout simplement le montant du prize money du…double mixte.
Il semble bien que l’expérience de l’US Open de l’an dernier a eu un effet sur les organisateurs.
Il faut dire qu’Indian Wells était considéré par le passé comme le 5ème « Grand Chelem », ce qui est un peu moins le cas depuis quelques années même s’il reste l’un des tournois le plus apprécié par les joueurs et joueuses.
L’ édition 2026 du Masters 1000 d’Indian Wells a donc triplé la dotation du tournoi de double mixte, elle passe de 370 000 $ à 1 000 000 $.
Il est quasi évident que cela va avoir une vraie influence sur le plateau.
Quoi qu’il en soit, cet effort financier permettra d’avoir des belles images et ce sera un axe supplémentaire pour la promotion du tennis.
Publié le vendredi 27 février 2026 à 10:45