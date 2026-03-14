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Chesnokov avant le duel entre Medvedev et Alcaraz : « Daniil est actuel­le­ment en grande forme. Il pour­rait bien nous réserver une surprise »

Par
Laurent Trupiano
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Rolex Paris Masters 2025 -

L’ancien joueur russe pense que Daniil a une petite chance de pouvoir inquiéter Carlos Alacaraz qui semble intouchable.

Medvedev est confronté à un test diffi­cile. Alors que tous les autres joueurs ont les pieds sur terre, Alcaraz est en pleine confiance. Medvedev aura fort à faire face à Alcaraz. Au moins, Daniil est actuel­le­ment en grande forme. Il pour­rait bien nous réserver une surprise. Ils se sont déjà affrontés à Indian Wells, et il n’y avait aucune chance pour Medvedev. Alcaraz a une confiance incroyable en ce moment… Il touche la cible où il veut, peu importe où. C’est déjà positif que Medvedev ait défendu ses points. Même s’il perd contre Alcaraz, s’il continue à jouer avec autant d’as­su­rance, Daniil a de bonnes chances de réin­té­grer le top 10″

Publié le samedi 14 mars 2026 à 09:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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