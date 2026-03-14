L’ancien joueur russe pense que Daniil a une petite chance de pouvoir inquiéter Carlos Alacaraz qui semble intouchable.

Medvedev est confronté à un test diffi­cile. Alors que tous les autres joueurs ont les pieds sur terre, Alcaraz est en pleine confiance. Medvedev aura fort à faire face à Alcaraz. Au moins, Daniil est actuel­le­ment en grande forme. Il pour­rait bien nous réserver une surprise. Ils se sont déjà affrontés à Indian Wells, et il n’y avait aucune chance pour Medvedev. Alcaraz a une confiance incroyable en ce moment… Il touche la cible où il veut, peu importe où. C’est déjà positif que Medvedev ait défendu ses points. Même s’il perd contre Alcaraz, s’il continue à jouer avec autant d’as­su­rance, Daniil a de bonnes chances de réin­té­grer le top 10″