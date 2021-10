Le tirage au sort du tableau messieurs de l’édi­tion 2022 d’Indian Wells a eu lieu dans la nuit et il a clai­re­ment posé les jalons des dix jours de tennis que nous allons vivre dans le désert cali­for­nien, excep­tion­nel­le­ment en octobre.

Les quarts de finale prévi­sibles nous offrent des duels inté­res­sants sachant que les Russes se trouvent dans la même partie du tableau et que les 32 premières têtes de série sont exemp­tées de premier tour…

Il y a malgré tout quelques belles affiches d’en­trée comme les duels entre Murray et Mannarino, Paire et Tiafoe, Ramos et Musetti ou encore entre Sock et Millman.

Les quarts de finales potentiels :

Medvedev – Hurkacz

Rublev – Ruud

Zverev – Berrettini

Tsitsipas – Auger‐Aliassime

Le tableau masculin complet :