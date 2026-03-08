Corentin Moutet traverse une mauvaise passe.

Battu par l’Américain Aleksandar Kovacevic (72e mondial) dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−1, 6–4), le Français a subi une quatrième défaite consécutive.

Dans des propos rapportés par L’Equipe après ce troi­sième tournoi sans gagner un match, le 33e joueur mondial a révélé qu’il était diminué physiquement.

« J’ai été malade il y a une semaine pendant 4 jours, j’ai dû arrêter de m’en­traîner pendant un moment parce que je n’ar­ri­vais pas à vaincre la maladie, je ne savais pas bien ce que j’avais. Ça allait mieux, j’ai réussi à bien me réen­traîner, je me sentais bien et je ne m’at­ten­dais vrai­ment pas à me sentir comme ça aujourd’hui (samedi). Je n’étais pas dans les meilleures condi­tions pour être perfor­mant. J’avais envie de vomir, je ne me sentais pas bien ; dès qu’il y avait un rallye, j’étais fatigué et je n’ar­ri­vais pas à récu­pérer. J’ai essayé de m’en sortir en disant que j’avais un jour de récup, on ne sait jamais. Je suis déçu parce que je m’en­traîne dur et quand j’ar­rive en match récem­ment, je ne joue pas très bien. »