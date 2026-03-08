Corentin Moutet traverse une mauvaise passe.
Battu par l’Américain Aleksandar Kovacevic (72e mondial) dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−1, 6–4), le Français a subi une quatrième défaite consécutive.
Dans des propos rapportés par L’Equipe après ce troisième tournoi sans gagner un match, le 33e joueur mondial a révélé qu’il était diminué physiquement.
« J’ai été malade il y a une semaine pendant 4 jours, j’ai dû arrêter de m’entraîner pendant un moment parce que je n’arrivais pas à vaincre la maladie, je ne savais pas bien ce que j’avais. Ça allait mieux, j’ai réussi à bien me réentraîner, je me sentais bien et je ne m’attendais vraiment pas à me sentir comme ça aujourd’hui (samedi). Je n’étais pas dans les meilleures conditions pour être performant. J’avais envie de vomir, je ne me sentais pas bien ; dès qu’il y avait un rallye, j’étais fatigué et je n’arrivais pas à récupérer. J’ai essayé de m’en sortir en disant que j’avais un jour de récup, on ne sait jamais. Je suis déçu parce que je m’entraîne dur et quand j’arrive en match récemment, je ne joue pas très bien. »
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 13:24