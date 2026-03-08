Titré à l’Open d’Australie, à Doha, et tombeur de Grigor Dimitrov pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz reste invaincu en 2026 grâce à un début de saison parfait.

Ancien numéro 2 mondial, aujourd’hui consul­tant pour Eurosport, Alex Corretja a salué la gestion de son compa­triote. L’Espagnol aurait pour­tant pu traverser une période déli­cate après sa sépa­ra­tion surprise avec son entraî­neur et « deuxième père », Juan Carlos Ferrero. Mais il n’en a rien été.

« Il a trouvé un équi­libre assez incroyable en termes de sensa­tions sur le terrain, mais aussi en dehors. Il a l’air plus mature, il a l’air beau­coup plus stable, convaincu de ce qu’il veut. Son calen­drier est parfait. Là, après l’Australie, il a pris son temps, il a pu se reposer, récu­pérer, reprendre l’en­traî­ne­ment et arriver à Doha pour jouer à nouveau un tennis brillant. Il s’est à nouveau arrêté quelques jours et il a dû récu­pérer de l’énergie pour Indian Wells. Tout est pensé à la perfection. »