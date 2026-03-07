Absent depuis sa finale perdue contre Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie le 1er février dernier, Djokovic va retrouver la compétition face au Polonais Kamil Majchrzak (57e mondial) ce samedi à Indian Wells, où se tient le premier Masters 1000 de la saison.
Ancien numéro 2 mondial, aujourd’hui consultant pour TNT Sports, Alex Corretja a évoqué la gestion du calendrier de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, âgé de 38 ans.
« Cela fait maintenant un certain temps que Djokovic sélectionne les tournois auxquels il participe uniquement lorsqu’il se sent au meilleur de sa forme. Lorsqu’il ne se sent pas à 100 % sur le plan mental ou physique, il abandonne et attend sa prochaine opportunité. C’est comme un lion qui se tapit dans l’attente de sa proie. Lorsqu’il se sent bien, il revient sur le court. Avec Djokovic, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que le prochain tournoi, car même s’il semble en très bonne forme, il peut décider de se reposer pendant trois ou quatre semaines, ou alors, même s’il ne semble pas au mieux de sa forme, il peut vous surprendre et commencer à remporter beaucoup de matchs. À l’heure actuelle, il est capable de tout. Pour Novak, l’affection du public est très importante, il aime se sentir aimé, et il apprécie beaucoup cela. On va certainement parler de lui, car il sera en bonne forme lors de pratiquement tous les tournois importants de l’année. »
Publié le samedi 7 mars 2026 à 16:40