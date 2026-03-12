S’il fait beau­coup moins parler de lui que Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, Daniil Medvedev réalise un excellent début de saison (déjà deux titres), certes un peu éclipsé par sa lourde défaite contre Learner Tien en huitièmes de finale de l’Open d’Australie.

Aisément qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells où il retrou­vera Jack Draper, tombeur de Novak Djokovic cette nuit, le Russe avait été inter­rogé sur ce duel lors de son passage en confé­rence de presse quelques heures plus tôt. Et s’il ne s’était pas prononcé sur le vain­queur, sa vision du dérou­le­ment de la rencontre s’est révélée parfai­te­ment exacte. Extraits.

Q. En vue du prochain tour, Novak ou Jack. Qu’en pensez‐vous ? Vous n’avez pas joué contre Novak depuis un certain temps.

DANIIL MEDVEDEV : Oui, je me suis entraîné avec lui ici. Je lui ai demandé quand nous avions joué pour la dernière fois, et je pense que c’était à l’US Open, en finale. Ce serait sympa. J’adore jouer contre Novak. J’ai remporté beau­coup de victoires, mais j’ai aussi essuyé quelques défaites diffi­ciles. J’aime jouer contre lui, car c’est le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Il continue de se battre, à 38 ans. Je pense que physi­que­ment, il est peut‐être un tout petit peu moins perfor­mant qu’à son apogée, mais il joue toujours de manière incroyable. Il est quand même allé en finale de l’Open d’Australie, après avoir battu Jannik (Sinner). Jack, qui a gagné ici l’année dernière, revient de bles­sure et joue très bien. Je serais surpris d’un match à sens unique. Je pense que ce sera un combat très physique, où l’issue sera incer­taine. Des adver­saires très diffé­rents, droi­tier, gaucher, un jeu diffé­rent, donc je vais me préparer pour le vainqueur.

Pour rappel, le Britannique s’est imposé en trois sets, après 2h40 de jeu, au terme d’un jeu décisif remporté 7 points à 5.