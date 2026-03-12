Titré à Dubaï et qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev reste sur sept succès de suite sans concéder le moindre set.

En confé­rence de presse après sa victoire contre Alex Michelsen (6−2, 6–4), le Russe a évoqué l’un de ses points forts : la couver­ture de terrain, et notam­ment sa capa­cité à aller réagir aux amor­ties de ses adver­saires. Il a d’ailleurs cité les deux joueurs du circuit qui touchent, selon lui, les meilleures amorties.

« Alcaraz, c’est sûr, fait des amor­ties incroyables. Et Moutet. Moutet a un jeu diffé­rent. Pour Ce qui rend les choses plus faciles pour Alcaraz, c’est qu’il peut frapper très fort avec des coups gagnants très puis­sants, donc sur le coup suivant, vous êtes un tout petit peu en retrait, et là il fait une amortie„ donc il vous fait mal. Moutet a un jeu un peu diffé­rent, mais il a aussi une amortie incroyable, donc je mets ces deux joueurs à part. Je me souviens que Carlos m’avait fait beau­coup d’amor­ties en finale ici, beau­coup de coups gagnants (en 2023 et 2024). La semaine suivante, mes adver­saires ont tous commencé à faire des amor­ties, et j’ai remporté le titre. Je me suis dit : ‘d’ac­cord, continuez.’ »

A noter que pour une place dans le dernier carré en Californie, le 11e joueur mondial affron­tera le tenant du titre, Jack Draper, tombeur de Novak Djokovic.