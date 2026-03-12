Accueil ATP ATP - Indian Wells

Daniil Medvedev : « Carlos Alcaraz et Corentin Moutet sont les meilleurs joueurs du circuit dans ce domaine »

Baptiste Mulatier
Titré à Dubaï et qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev reste sur sept succès de suite sans concéder le moindre set. 

En confé­rence de presse après sa victoire contre Alex Michelsen (6−2, 6–4), le Russe a évoqué l’un de ses points forts : la couver­ture de terrain, et notam­ment sa capa­cité à aller réagir aux amor­ties de ses adver­saires. Il a d’ailleurs cité les deux joueurs du circuit qui touchent, selon lui, les meilleures amorties. 

« Alcaraz, c’est sûr, fait des amor­ties incroyables. Et Moutet. Moutet a un jeu diffé­rent. Pour Ce qui rend les choses plus faciles pour Alcaraz, c’est qu’il peut frapper très fort avec des coups gagnants très puis­sants, donc sur le coup suivant, vous êtes un tout petit peu en retrait, et là il fait une amortie„ donc il vous fait mal. Moutet a un jeu un peu diffé­rent, mais il a aussi une amortie incroyable, donc je mets ces deux joueurs à part. Je me souviens que Carlos m’avait fait beau­coup d’amor­ties en finale ici, beau­coup de coups gagnants (en 2023 et 2024). La semaine suivante, mes adver­saires ont tous commencé à faire des amor­ties, et j’ai remporté le titre. Je me suis dit : ‘d’ac­cord, continuez.’ »

A noter que pour une place dans le dernier carré en Californie, le 11e joueur mondial affron­tera le tenant du titre, Jack Draper, tombeur de Novak Djokovic. 

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 10:29

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

