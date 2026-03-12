Titré à Dubaï et qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev reste sur sept succès de suite sans concéder le moindre set.
En conférence de presse après sa victoire contre Alex Michelsen (6−2, 6–4), le Russe a évoqué l’un de ses points forts : la couverture de terrain, et notamment sa capacité à aller réagir aux amorties de ses adversaires. Il a d’ailleurs cité les deux joueurs du circuit qui touchent, selon lui, les meilleures amorties.
« Alcaraz, c’est sûr, fait des amorties incroyables. Et Moutet. Moutet a un jeu différent. Pour Ce qui rend les choses plus faciles pour Alcaraz, c’est qu’il peut frapper très fort avec des coups gagnants très puissants, donc sur le coup suivant, vous êtes un tout petit peu en retrait, et là il fait une amortie„ donc il vous fait mal. Moutet a un jeu un peu différent, mais il a aussi une amortie incroyable, donc je mets ces deux joueurs à part. Je me souviens que Carlos m’avait fait beaucoup d’amorties en finale ici, beaucoup de coups gagnants (en 2023 et 2024). La semaine suivante, mes adversaires ont tous commencé à faire des amorties, et j’ai remporté le titre. Je me suis dit : ‘d’accord, continuez.’ »
A noter que pour une place dans le dernier carré en Californie, le 11e joueur mondial affrontera le tenant du titre, Jack Draper, tombeur de Novak Djokovic.
