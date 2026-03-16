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Daniil Medvedev : « Ce n’est pas juste de dire que c’est seule­ment moi, Djokovic et Zverev qui peuvent défier Sinner et Alcaraz »

Par
Laurent Trupiano
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Battu en deux manches serrées par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev n’était pas si mécon­tent de sa perfor­mance même s’il peut regretter de n’avoir pas assez insisté dans le tie‐break du deuxième set où il menait 4 points à 0.

« Je sais que je peux être un bon joueur de tennis, et je ferai de mon mieux, peu importe qui est de l’autre côté du filet, peut‐être Carlos et Jannik, peut‐être quel­qu’un d’autre, j’es­saierai simple­ment de jouer du bon tennis, ce que j’ai prouvé à nouveau ici, à Dubaï et à Brisbane. Voilà donc mon objectif, car je pense qu’en général, sur un match donné, n’im­porte qui peut les défier. Vous avez vu Jakub (Mensik) battre Jannik à Doha, et moi, j’ai battu Carlos ici, etc. Donc, sur un match, beau­coup de joueurs peuvent les défier. Je pense que ce n’est pas juste de dire que c’est seule­ment moi, ou Novak, ou seule­ment Sascha qui peuvent défier Sinner et Alcaraz. »

Publié le lundi 16 mars 2026 à 09:28

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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