Pour quitter Dubaï, où l’es­pace aérien était fermé en raison du conflit qui secoue actuel­le­ment le Moyen‐Orient, Daniil Medvedev a dû se rendre à Oman en voiture avant de prendre un avion pour Istanbul, puis pour Los Angeles, en compa­gnie de ses compa­triotes Andrey Rublev et Karen Khachanov.

Bloqué quelques jours aux Emirats Arabes Unis, où il a été titré la semaine dernière, le 11e joueur mondial est arrivé tardi­ve­ment à Indian Wells, où se tient le premier Masters 1000 de l’année.

En confé­rence de presse après sa victoire contre Alejandro Tabilo (40e mondial) pour son entrée en lice au deuxième tour (6−4, 6–2), le Russe a raconté cette expé­rience pour le moins inhabituelle.

« Je séjour­nais dans un hôtel où quelque chose s’est produit et nous avons donc dû évacuer pendant la nuit avec ma femme. Après, je pense que ça dépend du type de personne que vous êtes et de la situa­tion dans laquelle vous vous trouvez. Si j’avais été avec mes enfants, j’au­rais proba­ble­ment été plus stressé. Mais ils étaient à la maison à Monaco. Donc je me suis dit : ‘L’essentiel est de trouver comment se rendre à Indian Wells’. Je vais être honnête avec vous, si ce n’était pas pour le tennis, je pense que je serais proba­ble­ment resté à Dubaï, car je m’y sentais en sécu­rité. Je me trompe peut‐être, mais c’est ce que je ressen­tais là‐bas. Mais pour moi, l’im­por­tant était de trouver comment nous rendre à Indian Wells et comment ramener ma femme auprès de nos enfants à Monaco. Nous avons réussi à le faire. Je pense qu’à Dubaï, nous n’étions pas trop stressés par la situa­tion en elle‐même, mais plutôt par la manière dont nous allions nous en sortir. »