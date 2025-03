Comme à son habi­tude, Daniil Medvedev s’est exprimé avec beau­coup de sincé­rité lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi.

Et après avoir évoqué le chan­ge­ment de surface et le calvaire pour se rendre à Indian Wells, le joueur russe a été juste­ment inter­rogé sur sa manière de toujours dire ce qu’il pense. Même si cela peut parfois lui poser quelques problèmes sur le court. Extraits.

Q. Vous avez toujours été très ouvert, vous avez toujours dit ce que vous pensiez, que ce soit sur le terrain ou en parta­geant vos pensées avec les médias.

Daniil Medvedev : Sur le terrain, je devrais parler moins.

Q. Je me demande d’où cela vient, est‐ce qu’il vous a fallu un certain temps pour vous sentir à l’aise pour vous ouvrir ?

Medvedev : Tout d’abord, comme je l’ai dit, je pense que je devrais moins parler sur le terrain. Le truc, c’est qu’ici, je pense que je dis ce que je pense. Sur le terrain, parfois, je dis des choses que je ne pense pas vrai­ment. C’est juste à cause de l’adré­na­line, de l’enjeu, de la pres­sion du moment, que je dis parfois des choses dont je peux clai­re­ment dire après le match que je ne pensais pas, ce n’est pas vrai. Je ne sais pas vrai­ment comment répondre à cette ques­tion, car j’ai l’im­pres­sion d’avoir toujours été comme ça. Je ne dis pas toujours ce que je pense, mais parfois je garde les choses pour moi, mais si je parle de quelque chose, je préfère le dire ouver­te­ment plutôt que de faire des décla­ra­tions de rela­tions publiques ou quelque chose comme ça.