Brillamment qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells après un match réfé­rence face à Tommy Paul (6−4, 6–0), Daniil Medvedev a peut‐être enfin lancé sa saison sur un tournoi qui lui réussit parti­cu­liè­re­ment bien (double fina­liste en titre).

Interrogé sur l’ab­sence de Jannik Sinner, suspendu trois mois, lors d’une inter­view avec Arab News, le Russe a fait preuve d’hon­nê­teté, comme d’habitude.

« Cela dépend, car dans l’en­semble, l’ab­sence de Sinner, qui gagne proba­ble­ment un tournoi sur deux ces derniers temps, peut‐être même un peu plus, est certai­ne­ment favo­rable en termes de résul­tats pour tout le monde sur le circuit, pas seule­ment pour moi, litté­ra­le­ment pour tout le monde. En même temps, vu mes résul­tats récents, je ne me préoc­cupe pas de Sinner, car lors des derniers tour­nois, je ne l’ai même pas affronté parce que je n’étais pas assez loin pour le faire. Cela dépend donc. Mais j’aime bien ce que Carlos (Alcaraz) a dit, à savoir que le plus impor­tant est de se regarder soi‐même, d’es­sayer de faire ce que l’on sait faire de mieux, de gagner des matches. Si vous jouez contre Sinner, vous essayez de gagner, si vous jouez contre quel­qu’un d’autre, vous essayez de gagner, et c’est le plus important. »