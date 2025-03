Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells après avoir béné­ficié de l’abandon très rapide d’Alex Michelsen (2−0, puis retrait), Daniil Medvedev était invité sur le plateau de Tennis Channel où il a de nouveau été inter­rogé sur le chan­ge­ment de surface. Et le joueur russe est sûr de lui.

« Je ne vois pas de diffé­rence, mais si je devais dire quelque chose, je dirais que c’est encore plus lent qu’a­vant. C’est diffi­cile à dire parce que nous savons que c’est la surface la plus lente du circuit, mais chaque année, nous oublions à quel point elle était lente la dernière fois. Elle est lente, quel que soit l’in­dice de vitesse ou le para­mètre utilisé. C’est lent, peu importe ce que disent les gens, et on peut voir dans les matches à quel point les joueurs ont du mal à frapper un coup gagnant. C’est très lent, mais je pense que je peux bien jouer ici. »