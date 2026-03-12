Qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells sans perdre le moindre set, Daniil Medvedev, fort de déjà deux titres en 2026 dont l’ATP 500 de Dubaï il y a quelques jours, a évoqué sa confiance actuelle en confé­rence de presse tout en livrant une analyse inté­res­sante sur son style de jeu jugé défensif.

« Quand je joue bien, comme aujourd’hui, c’est diffi­cile de m’af­fronter, car je sers bien, je peux frapper des coups gagnants quand il le faut, mais je peux aussi être excellent en défense quand c’est néces­saire. C’est donc un jeu complet, ce que j’ap­précie beau­coup, mais qui n’est pas toujours facile à maîtriser. Quand je suis en confiance, je suis un joueur agressif. Si vous regardez les matchs du Grand Chelem où j’ai atteint la finale, je jouais contre des joueurs comme Rublev ou Felix, des joueurs qui sont les plus agres­sifs qui soient, mais je marquais plus de points gagnants qu’eux, car je suis très bon en défense et j’es­saie de réduire leurs points gagnants, mais dès que j’en ai l’oc­ca­sion, je passe à l’at­taque. Bien sûr, quand je joue un peu moins bien, je deviens défensif, mais ce n’est pas par choix, c’est plutôt parce que quand je ne joue pas très bien, la puis­sance de mes coups et tout le reste baissent un peu, le pour­cen­tage de services, etc. Donc, quand je frappe la balle comme je le fais actuel­le­ment, je peux être agressif et mettre beau­coup de pres­sion sur mes adver­saires tout en restant excellent en défense, et c’est ce qui rend les choses difficiles. »