Vainqueur très solide de Tommy Paul (6−4, 6–0), Daniil semble monter en puis­sance. A l’issue de son succès il a quand même pointer du doigt un phéno­mène très spéci­fique à Indian Wells.





« En fait, j’ai eu des hauts et des bas dans les matchs avec lui, surtout lors de nos trois dernières confron­ta­tions. Je me souviens que le premier duel était serré et que j’avais failli perdre, puis il m’a faci­le­ment battu, et main­te­nant j’ai réussi à le faire aussi. Je suis satis­fait de ma perfor­mance. Ce n’est pas facile de jouer ici. Bien sûr, nous gagnons toujours plus de services que nous en perdons, mais les breaks ne signi­fient rien ici. Même quand il est revenu dans le premier set, je me suis dit : « Essaie de pousser, essaie d’aller plus loin. » Et j’ai réussi à augmenter mon niveau pendant le jeu. Je suis très heureux de cela »