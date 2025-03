Si Elena Rybakina a quelque peu contredit le discours offi­ciel du tournoi d’Indian Wells à propos du chan­ge­ment de surface en esti­mant que cela ne chan­geait pas grande chose, Daniil Medvedev est allé encore plus loin en expli­quant que les courts étaient fina­le­ment encore plus lents que d’ha­bi­tude alors qu’ils sont censés être un peu plus rapides.

« Je testé les courts et je vais être honnête avec vous, c’est bien, j’aime Indian Wells, j’aime même les courts main­te­nant, mais ils semblent être presque plus lents qu’a­vant, très lents. Je ne sais pas ce que pensent les autres joueurs, mais comme je l’ai dit, je viens de passer deux jours avec le déca­lage horaire. Donc vous ne voyez pas forcé­ment les choses de la bonne manière. Je ne peux donc pas vous dire si je suis sûr de ce que je dis. Mais, oui, j’ai joué deux jours, et ils semblaient très, très lents, alors voyons comment ça se passe pendant le tournoi. Et je n’ai pas vu la diffé­rence. Aujourd’hui (mardi), par exemple, ma raquette est tombée acci­den­tel­le­ment de ma main, je ne l’ai pas lancée (sourire), vrai­ment, et de très bas, et le grip était complè­te­ment déchiré, juste à cause de la rugo­sité du court, et quand c’est rugueux, c’est lent. »