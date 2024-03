Éliminé par Ugo Humbert en demi‐finales à Dubaï où il a vécu son premier tournoi avec Gilles Simon dans sa box, Daniil Medvedev s’est exprimé depuis Indian Wells sur le début de sa colla­bo­ra­tion avec le Français.

« Lorsqu’on a commencé à travailler ensemble, j’ai vu qu’il compre­nait telle­ment de choses sur le tennis. Beaucoup de joueurs ne pensent même pas à cela. Sur le court, je pense beau­coup à moi. Et c’est plus du feeling, ce qui est aussi une façon de penser. Gilles, lui, peut expli­quer avec des mots pour­quoi il a vu telle chose sur le court. C’est très fort, peu de joueurs peuvent le faire. Si vous me demandez pour­quoi j’ai fait un très bon service, puis un service vrai­ment dehors, je vous répon­drai que je ne sais pas, que c’est une ques­tion de chance. Lui peut essayer de l’ex­pli­quer, donc c’est vrai­ment inté­res­sant », a souligné le 4e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.