Après des jours d’incertitude, Daniil Medvedev est bien arrivé à temps en Californie pour participer au premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells.
Bloqué depuis le 1er mars à Dubaï à cause de la fermeture d’une partie de l’espace aérien du Moyen‐Orient faisant suite à l’intervention militaire des États‐Unis en Iran, le Russe a expliqué, auprès de plusieurs médias russes, son parcours pour quitter la région.
« Nous sommes arrivés à Oman en voiture. Certains ont eu la chance d’y arriver en 4 heures et 30 minutes, d’autres ont roulé pendant neuf heures, nous avons roulé pendant sept heures. Notre chauffeur ne trouvait pas son passeport. Nous étions les seuls à avoir traversé la frontière, fait demi‐tour et être revenus aux Émirats arabes unis. Il a retrouvé son passeport sur le parking et nous avons pris la route pour Oman. Nous y avons passé une nuit, puis le lendemain, nous avons pris l’avion pour Istanbul, où nous avons passé la nuit dans un hôtel avant de nous envoler pour Los Angeles. Si vous racontez [le parcours] dans les moindres détails, alors, bien sûr, cela semble inhabituel. On se croirait dans un film hollywoodien : traverser la frontière avec d’autres personnes, visiter Oman pour la première fois. Nous sommes arrivés à Oman [avec Karen et Andrey] séparément, puis nous avons pris l’avion pour Istanbul et Los Angeles ensemble. »
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 09:03