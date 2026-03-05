Après des jours d’in­cer­ti­tude, Daniil Medvedev est bien arrivé à temps en Californie pour parti­ciper au premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells.

Bloqué depuis le 1er mars à Dubaï à cause de la ferme­ture d’une partie de l’es­pace aérien du Moyen‐Orient faisant suite à l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis en Iran, le Russe a expliqué, auprès de plusieurs médias russes, son parcours pour quitter la région.

« Nous sommes arrivés à Oman en voiture. Certains ont eu la chance d’y arriver en 4 heures et 30 minutes, d’autres ont roulé pendant neuf heures, nous avons roulé pendant sept heures. Notre chauf­feur ne trou­vait pas son passe­port. Nous étions les seuls à avoir traversé la fron­tière, fait demi‐tour et être revenus aux Émirats arabes unis. Il a retrouvé son passe­port sur le parking et nous avons pris la route pour Oman. Nous y avons passé une nuit, puis le lende­main, nous avons pris l’avion pour Istanbul, où nous avons passé la nuit dans un hôtel avant de nous envoler pour Los Angeles. Si vous racontez [le parcours] dans les moindres détails, alors, bien sûr, cela semble inha­bi­tuel. On se croi­rait dans un film holly­woo­dien : traverser la fron­tière avec d’autres personnes, visiter Oman pour la première fois. Nous sommes arrivés à Oman [avec Karen et Andrey] sépa­ré­ment, puis nous avons pris l’avion pour Istanbul et Los Angeles ensemble. »