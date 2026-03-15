Forcément le Russe était plus satis­fait de son « exploit » d’au­tant que Carlos était invaincu depuis le début de la saison. Heureux de sa perfor­mance, il ne s’emballe pas pour autant et veut surtout aller au bout du tournoi.

« Pouvoir battre quel­qu’un comme Carlos, le numéro un mondial, est une sensa­tion incroyable. D’une certaine manière, lorsque vous affrontez quel­qu’un comme lui, Jannik ou Novak, le clas­se­ment n’a pas d’im­por­tance : c’est une sensa­tion formi­dable de pouvoir les affronter, et le fait de les battre est encore meilleur. Très content de mon niveau aujourd’hui et très excité pour le match de demain, bien sûr. Aujourd’hui, je me sentais complè­te­ment normal. J’ai simple­ment joué mon tennis. Il a essayé de faire basculer le public de son côté, à un moment donné il en avait besoin (sourit). C’est amusant de jouer contre Carlos, il y a des points très amusants. Aujourd’hui, j’en ai perdu un où il a fait un coup droit sensa­tionnel en courant, j’en ai gagné deux où je l’ai fait courir énor­mé­ment et tout renvoyer, mais je les ai gagnés… c’est très amusant de lui faire face. J’ai simple­ment essayé de jouer mon meilleur tennis ».