Forcément le Russe était plus satisfait de son « exploit » d’autant que Carlos était invaincu depuis le début de la saison. Heureux de sa performance, il ne s’emballe pas pour autant et veut surtout aller au bout du tournoi.
« Pouvoir battre quelqu’un comme Carlos, le numéro un mondial, est une sensation incroyable. D’une certaine manière, lorsque vous affrontez quelqu’un comme lui, Jannik ou Novak, le classement n’a pas d’importance : c’est une sensation formidable de pouvoir les affronter, et le fait de les battre est encore meilleur. Très content de mon niveau aujourd’hui et très excité pour le match de demain, bien sûr. Aujourd’hui, je me sentais complètement normal. J’ai simplement joué mon tennis. Il a essayé de faire basculer le public de son côté, à un moment donné il en avait besoin (sourit). C’est amusant de jouer contre Carlos, il y a des points très amusants. Aujourd’hui, j’en ai perdu un où il a fait un coup droit sensationnel en courant, j’en ai gagné deux où je l’ai fait courir énormément et tout renvoyer, mais je les ai gagnés… c’est très amusant de lui faire face. J’ai simplement essayé de jouer mon meilleur tennis ».
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 09:45