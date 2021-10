Alex De Minaur est passé tout proche d’un exploit cette nuit en s’of­frant le scalp de Stefanos Tsitsipas, 3e joueur mondial, mais il a fina­le­ment cédé en trois sets après un duel de près de 3h de jeu (7–6, 6–7, 2–6). Malgré la défaite, l’Australien était satis­fait de son niveau de jeu après trois mois catas­tro­phiques où il ne s’est imposé qu’une seule en huit rencontres depuis son titre obtenu sur le gazon d’Eastbourne fin juin.

« Il y a deux problèmes. Si je devais analyser mon année d’un point de vue critique et personnel, ce que je fais, je dirais qu’elle n’a pas été l’année que je voulais ou que je cher­chais. Mais je peux aussi voir les choses autre­ment : même dans une année où je n’ai pas joué mon meilleur tennis, où j’ai dû faire face à certaines choses, avec le COVID, avec le fait d’être en mauvaise forme… J’ai gagné deux titres, et l’année n’est pas encore terminée. Maintenant, j’es­père pouvoir changer le scénario d’une certaine manière, pour finir l’année en beauté. Il ne fait aucun doute que ce tournoi est une bonne nouvelle pour l’avenir proche, c’est un pas en avant et main­te­nant l’ob­jectif est de construire sur les bons senti­ments ressentis ici. J’espère pouvoir jouer au moins deux ou trois matchs par semaine et habi­tuer à nouveau mon corps à l’in­ten­sité maximale. »