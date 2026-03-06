Quelques jours après s’être incliné face au Français, Terence Atmane, à Acapulco, Grigor Dimitrov a décidé de prendre sa revanche au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, vain­queur 6–4, 5–7, 6–4, au cours d’une parodie de tennis à cause d’un vent tour­billon­nant. Un match résumé en quelques mots par le Bulgare qui en a vu d’autres dans sa carrière.

« C’était une journée abso­lu­ment horrible pour jouer au tennis. Ça a l’air très beau et magni­fique avec toutes ces personnes, mais le temps a rendu le match misé­rable sur le terrain, je ne vais pas mentir. C’était diffi­cile des deux côtés. »

C’est le risque à Indian Wells où les condi­tions peuvent changer d’un jour à l’autre. D’ailleurs, certains joueurs ont pointé derniè­re­ment un autre souci impor­tant : la diffé­rence entre la journée et le soir. L’écart de tempé­ra­ture est si impor­tant que certains hésitent pas à parler de deux tour­nois distincts.