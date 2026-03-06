Quelques jours après s’être incliné face au Français, Terence Atmane, à Acapulco, Grigor Dimitrov a décidé de prendre sa revanche au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, vainqueur 6–4, 5–7, 6–4, au cours d’une parodie de tennis à cause d’un vent tourbillonnant. Un match résumé en quelques mots par le Bulgare qui en a vu d’autres dans sa carrière.
« C’était une journée absolument horrible pour jouer au tennis. Ça a l’air très beau et magnifique avec toutes ces personnes, mais le temps a rendu le match misérable sur le terrain, je ne vais pas mentir. C’était difficile des deux côtés. »
C’est le risque à Indian Wells où les conditions peuvent changer d’un jour à l’autre. D’ailleurs, certains joueurs ont pointé dernièrement un autre souci important : la différence entre la journée et le soir. L’écart de température est si important que certains hésitent pas à parler de deux tournois distincts.
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 10:10