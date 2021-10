Grigor va‐t‐il être le tube de la fin de l’année ? Il en a en tout cas le talent et les moyens tech­niques. Vainqueur de Daniil Medvedev cette nuit, il n’a pas voulu classer cette victoire dans son riche palmarès même s’il était très satis­fait de sa performance.

« Je n’ai pas l’in­ten­tion de classer ce succès. C’était un grand match, mais je veux le prendre comme un de plus. Comme je l’ai déjà dit, Daniil joue mieux que tout le monde et trouve toujours un moyen de vous faire du mal. J’admire sa façon de jouer et de faire les choses donc c’est très impor­tant d’avoir gagné. Cependant, ce n’est pas la fin : main­te­nant je dois rester concentré et conti­nuer à regarder vers l’avenir. »