En confé­rence de presse après sa victoire contre le Français Alexandre Muller (7−5, 6–2) en au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Grigor Dimitrov a glissé quelques précieux conseils aux plus jeunes joueurs de tennis.

« J’ai toujours pensé qu’il était très impor­tant de prendre de la distance par rapport au sport, prend du recul. J’essaie toujours de faire la part des choses entre la vie et le tennis, mais la vie, c’est le tennis (sourire). Pour moi, c’est proba­ble­ment la plus grande leçon que j’ai dû apprendre. Rien n’est jamais aussi bon et rien n’est jamais aussi mauvais que ce qu’on peut dire. Vous gagnez ou perdez le match, demain est un autre jour. Je pense que ce sont les leçons à tirer. Quand vous allez sur le terrain, utilisez toutes les oppor­tu­nités que vous avez, et allez‑y. Ne regrettez pas vos choix. »