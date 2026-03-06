Alors qu’il avait été dominé par le Tricolore à Acapulco, Dimitrov qui veut retrouver le niveau qu’il avait atteint en 8ème de finale à Wimbledon est parvenu cette fois à sortir Atmane (6−4, 5–7, 6–4) lors d’une parodie de tennis à cause d’un vent tourbillonnant. Un match résumé en quelques mots par Grigor qui en a vu d’autres dans sa carrière.
« Une journée absolument horrible pour jouer au tennis. Ça a l’air très beau et magnifique avec toutes ces personnes, mais le temps l’a rendu misérable sur le terrain, je ne vais pas mentir. C’était difficile des deux côtés »
C’est le risque à Indian Wells où les conditions peuvent changer d’un jour à l’autre.
D’ailleurs certains joueurs ont pointé dernièrement un autre souci important : la différence entre la Night Session et les matchs en journée.
L’écart de température est si important que l’on parle hésite pas de parler de deux tournois distincts.
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 10:10