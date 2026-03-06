Alors qu’il avait été dominé par le Tricolore à Acapulco, Dimitrov qui veut retrouver le niveau qu’il avait atteint en 8ème de finale à Wimbledon est parvenu cette fois à sortir Atmane (6−4, 5–7, 6–4) lors d’une parodie de tennis à cause d’un vent tour­billon­nant. Un match résumé en quelques mots par Grigor qui en a vu d’autres dans sa carrière.

« Une journée abso­lu­ment horrible pour jouer au tennis. Ça a l’air très beau et magni­fique avec toutes ces personnes, mais le temps l’a rendu misé­rable sur le terrain, je ne vais pas mentir. C’était diffi­cile des deux côtés »

C’est le risque à Indian Wells où les condi­tions peuvent changer d’un jour à l’autre.

D’ailleurs certains joueurs ont pointé derniè­re­ment un autre souci impor­tant : la diffé­rence entre la Night Session et les matchs en journée.

L’écart de tempé­ra­ture est si impor­tant que l’on parle hésite pas de parler de deux tour­nois distincts.