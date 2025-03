Battu par Botic van de Zandschulp et éliminé dès son entrée en lice à Indian Wells, comme à Dubaï, Novak Djokovic a reçu cette ques­tion en fin de confé­rence de presse : « J’aimerais vous poser une ques­tion diffi­cile à ce stade, mais je me demande si vous pour­riez prendre un peu de recul. Vous avez eu une carrière extra­or­di­naire et vous êtes connu pour votre recherche et votre évolu­tion dans la vie. Je sais que c’est un moment diffi­cile, mais pourriez‐vous nous parler de la façon dont vous avez évolué dans le sport et dans votre carrière en tant qu’homme ? »

Et le Serbe, malgré la décep­tion, a fait le job : « Je suis ce que je suis grâce à ce sport. Il a occupé la majeure partie de ma vie depuis mon plus jeune âge. J’essaie d’être le meilleur possible dans diffé­rents rôles en dehors du terrain, mais c’est ce que je connais le mieux dans ma vie (sourire). J’y ai tout consacré. La pers­pec­tive de ce que ce sport m’a apporté est très claire. Il m’a apporté tout ce que j’ai vécu et j’en suis éter­nel­le­ment recon­nais­sant. Mais, vous savez, il est diffi­cile d’y réflé­chir un peu plus en ce moment. J’espère que vous comprenez. »