Un peu plus d’un mois après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic fait son retour à la compé­ti­tion sur le Masters 1000 d’Indian Wells, où il n’a plus brillé depuis son titre en 2016.

Et alors qu’il s’est parfois montré flou sur son avenir, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est exprimé en confé­rence de presse avec beau­coup de passion, de posi­ti­visme et d’enthousiasme.

« Ces dernières années, on m’a posé beau­coup de ques­tions pour savoir jusqu’à quand j’al­lais jouer, sur mes moti­va­tions… J’ai toujours des objec­tifs. Je veux gagner, remporter un autre Grand Chelem, si possible. J’étais proche du but en Australie. Évidemment, cela a été un début d’année incroyable pour moi, étant donné que je n’avais pas réussi à atteindre la finale d’un Grand Chelem depuis Wimbledon 2024 et que j’avais perdu contre Sinner ou Alcaraz lors des quatre majeurs. C’était donc un senti­ment incroyable de pouvoir battre Sinner en cinq sets dans l’un des matchs épiques que j’ai disputés récem­ment en Australie, puis de disputer un autre grand match contre Carlos, qui était tout simple­ment trop fort à la fin. Pour moi, cela a été un résultat phéno­ménal. J’ai prouvé à tout le monde, et à moi‐même, que j’étais toujours compé­titif au plus haut niveau et que je pouvais les battre, a déclaré le Serbe de 38 ans avant de faire passer un message sur son avenir.

Ma logique est donc la suivante : pour­quoi ne pas conti­nuer tant que j’ai cette flamme, ce talent, cette qualité de jeu et cette moti­va­tion pour le faire ? Le calen­drier n’est pas encore défini, comme cela a été le cas ces deux dernières années. Il est prin­ci­pa­le­ment axé sur les tour­nois du Grand Chelem, mais je choisis les tour­nois auxquels je souhaite parti­ciper, en fonc­tion non seule­ment de mes perfor­mances tennis­tiques, mais aussi de mon état d’es­prit, de l’image de marque ou de tout autre élément qui me motive à y parti­ciper. Indian Wells a toujours été un endroit où j’étais vrai­ment heureux de revenir pour un tournoi que j’adore jouer. J’apprécie vrai­ment le frisson de la compé­ti­tion. J’aime toujours me retrouver devant les fans et être vrai­ment compé­titif. Je suis toujours numéro 3 mondial, donc je ne pense pas que ce soit si mal, vous savez, en termes de clas­se­ment, de résul­tats et de perfor­mances. Je suis donc toujours compé­titif. J’ai toujours cet avan­tage, et je conti­nuerai tant que j’en aurai envie. »