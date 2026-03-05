Un peu plus d’un mois après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic fait son retour à la compétition sur le Masters 1000 d’Indian Wells, où il n’a plus brillé depuis son titre en 2016.
Et alors qu’il s’est parfois montré flou sur son avenir, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est exprimé en conférence de presse avec beaucoup de passion, de positivisme et d’enthousiasme.
« Ces dernières années, on m’a posé beaucoup de questions pour savoir jusqu’à quand j’allais jouer, sur mes motivations… J’ai toujours des objectifs. Je veux gagner, remporter un autre Grand Chelem, si possible. J’étais proche du but en Australie. Évidemment, cela a été un début d’année incroyable pour moi, étant donné que je n’avais pas réussi à atteindre la finale d’un Grand Chelem depuis Wimbledon 2024 et que j’avais perdu contre Sinner ou Alcaraz lors des quatre majeurs. C’était donc un sentiment incroyable de pouvoir battre Sinner en cinq sets dans l’un des matchs épiques que j’ai disputés récemment en Australie, puis de disputer un autre grand match contre Carlos, qui était tout simplement trop fort à la fin. Pour moi, cela a été un résultat phénoménal. J’ai prouvé à tout le monde, et à moi‐même, que j’étais toujours compétitif au plus haut niveau et que je pouvais les battre, a déclaré le Serbe de 38 ans avant de faire passer un message sur son avenir.
Ma logique est donc la suivante : pourquoi ne pas continuer tant que j’ai cette flamme, ce talent, cette qualité de jeu et cette motivation pour le faire ? Le calendrier n’est pas encore défini, comme cela a été le cas ces deux dernières années. Il est principalement axé sur les tournois du Grand Chelem, mais je choisis les tournois auxquels je souhaite participer, en fonction non seulement de mes performances tennistiques, mais aussi de mon état d’esprit, de l’image de marque ou de tout autre élément qui me motive à y participer. Indian Wells a toujours été un endroit où j’étais vraiment heureux de revenir pour un tournoi que j’adore jouer. J’apprécie vraiment le frisson de la compétition. J’aime toujours me retrouver devant les fans et être vraiment compétitif. Je suis toujours numéro 3 mondial, donc je ne pense pas que ce soit si mal, vous savez, en termes de classement, de résultats et de performances. Je suis donc toujours compétitif. J’ai toujours cet avantage, et je continuerai tant que j’en aurai envie. »
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 08:20