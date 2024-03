Éliminé à la surprise géné­rale au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells par le lucky loser et 123e mondial Luca Nardi, Novak Djokovic a tenté d’ana­lyser cette défaite en confé­rence de presse.

« Je l’ai aidé à bien jouer, mais je ne me suis pas du tout aidé moi‐même. J’ai fait des fautes directes vrai­ment terribles. J’ai joué un tennis assez défensif. Il a joué plus libre­ment et plus agres­si­ve­ment que moi, il a tenté ses coups et ce break à 3–2 dans le troi­sième a suffi. Il y a eu aussi un peu de vent. C’est tout à fait contraire à ce que j’ai vécu lors de mes entraî­ne­ments ces derniers jours et lors du premier match, mais ce n’est pas une excuse. J’aurais dû faire beau­coup mieux. Mais encore une fois, c’est à lui que revient le mérite d’avoir réussi. »